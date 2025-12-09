Creations Aktie
Why Mama's Creations Stock Surged Today
Shares of Mama's Creations (NASDAQ: MAMA) leaped 28% on Tuesday after the deli-prepared food maker reported impressive growth metrics. Image source: Mama's Creations.Mama's third-quarter revenue rocketed 50% higher year over year to $47.3 million, fueled by double-digit organic sales growth and the company's recent acquisition of Crown 1 Enterprises.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
