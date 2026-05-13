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MARA Aktie

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WKN DE: A2QQBE / ISIN: US5657881067

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13.05.2026 02:00:33

Why Mara Holdings Stock Slumped by 5% Today

Mara Holdings (NASDAQ: MARA), one of a clutch of cryptocurrency mining businesses pushing deeper into data center operations, picked the wrong Tuesday to release its first-quarter earnings. The company missed on both the top and bottom lines, which was compounded by declines in leading coins and tokens. Those results were made public after market close on Monday. They revealed that Mara Holdings suffered a 18% year-over-year decline in revenue to $174.6 million.Its net loss under generally accepted accounting principles (GAAP) deepened considerably -- thanks to a significant non-cash write-down of its digital assets -- to $1.3 billion ($3.31 per share), compared with the first quarter 2025's $533 million shortfall. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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