Ausblick: MARA legt Quartalsergebnis vor

MARA öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,167 USD gegenüber 1,84 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll MARA mit einem Umsatz von insgesamt 209,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 238,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,18 Prozent verringert.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,835 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,690 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 850,0 Millionen USD, gegenüber 907,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at