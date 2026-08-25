Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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25.08.2026 17:54:52
Why Marvell Technology Stock Is Rocketing Higher Today
Bouncing back from the 3.3% slide it experienced from the end of trading on Friday through the close of yesterday's market session, Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) stock is rising today. With two firms boosting their price targets, investors are clearly motivated to load up on shares of the artificial intelligence (AI) infrastructure company.As of 11:54 a.m. ET, shares of Marvell are up 5.7%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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