Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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07.11.2026 15:57:24
Why Marvell Technology Stock Plunged 28.1% This Week
An agreement to acquire optical components provider Lumentum Holdings (NASDAQ:LITE) in an all-stock transaction valued at $115 billion sent Marvell Technology down 28.1% this week.
Marvell Technology stock changed hands at $141.20 as of the close on Friday, Nov. 6, having dropped 32% from Friday, Oct. 30's close, according to data provided by S&P Global Market Intelligence. Over the same period, the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) fell 2.7%, and the Nasdaq-100 was down 4.9%.
Image source: Getty Images.
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