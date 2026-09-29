Why Marvell Technology Stock Triumphed on Tuesday

Although it's not a hard-and-fast rule, when a high-profile financial institution issues a bullish report on a stock, that title gets a nice little price boost as investors react to the news. This was the case with Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) on the second trading day of the week, as it climbed almost 5% higher after a positive analyst take.

The financial institution in question was the banking giant Citigroup, which issued an update on Marvell stock ahead of the company's investor day scheduled for next Tuesday, Oct. 6.

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