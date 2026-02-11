Mattel Aktie
WKN: 851704 / ISIN: US5770811025
|
11.02.2026 22:55:08
Why Mattel Stock Crashed Today
Shares of Mattel (NASDAQ: MAT) plunged on Wednesday after the toy manufacturer's fourth-quarter earnings fell short of investors' expectations. By the close of trading, Mattel's stock price was down 25%.Even toymakers have to pay tariffs. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Mattel Inc.
|
11.02.26
|Mattel-Aktie verliert nach Zahlenvorlage mehr als ein Viertel an Börsenwert (dpa-AFX)
|
11.02.26
|Mattel shares plummet 31% after toymaker’s holiday sales falter (Financial Times)
|
10.02.26
|Ausblick: Mattel legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.01.26
|Erste Schätzungen: Mattel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Mattel shares slump as sales and earnings hit by tariff timing (Financial Times)
|
21.10.25
|Mattel shares slump as sales and earnings hit by tariff timing (Financial Times)
|
21.10.25
|Ausblick: Mattel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.25
|Erste Schätzungen: Mattel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Mattel Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Mattel Inc.
|13,85
|4,06%
