Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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16.11.2026 18:50:12
Why Micron Stock Keeps Going Down
The Nvidia (NASDAQ:NVDA) fallout just keeps... falling out. And once again, it's dragging down tech names Monday, even if they're only tangentially related to Nvidia itself.
Image source: Getty Images.
Take Micron (NASDAQ:MU), for example. Micron makes NAND and DRAM memory chips that pair admirably with the GPU AI chips that Nvidia sells. Micron DRAM and NAND and Nvidia GPUs are needed to build data centers to answer AI questions and run AI agents. The worry is that if something were to depress demand for Nvidia AI chips, it would also impact demand for Micron memory chips.
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