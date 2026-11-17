For Nvidia (NASDAQ:NVDA) investors, it's a sort of bad news, slightly less bad news Tuesday.

Bad news: Ever since Nvidia's CEO resigned, the stock has been on a downward trend. Shares of the GPU AI chips giant are now down about 25% for the month of November. (The good news is that as of 12:45 p.m. ET, Nvidia stock is down only about 1.5% more today.)

For Micron (NASDAQ:MU) investors meanwhile, the news is both better and worse. On the one hand, Micron stock is down "only" 22% in November. On the other hand, Micron's losses today are more than twice Nvidia's, with Micron stock off 3.5%.

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