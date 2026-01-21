Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
|
22.01.2026 00:51:45
Why Moderna Stock Surged Today
Shares of Moderna (NASDAQ: MRNA) popped on Wednesday after the biotech leader announced positive clinical trial results for its experimental skin cancer vaccine, developed with healthcare giant Merck. By the close of trading, Moderna's stock price was up more than 15%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
