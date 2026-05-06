Nano Nuclear Energy Aktie
WKN DE: A3EWA0 / ISIN: US63010H1086
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06.05.2026 17:57:16
Why Nano Nuclear Energy Stock Soared Today
Nano Nuclear Energy (NASDAQ: NNE), the start-up manufacturer of small modular nuclear reactors (SMR), announced this morning that it has signed a memorandum of understanding with artificial intelligence servers powerhouse Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) stock. In the future, Nano nuclear reactors could become the power behind Super Micro data centers. And Nano Nuclear stock is up 19.6% through 11:35 a.m. ET today because of it.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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