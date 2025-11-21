Nano-X Imaging Aktie
WKN DE: A2QBXW / ISIN: IL0011681371
Why Nano-X Imaging Stock Skyrocketed by 26% on Friday
Medical imaging specialist Nano-X Imaging (NASDAQ: NNOX) was a big hit on the stock market Friday, following the company's publication of its latest set of quarterly earnings. Investors flocked to the stock to push it more than 26% higher that trading session.Just after market close on Thursday, Nano-X unveiled its third-quarter figures. The company's revenue was $3.45 million, representing a sturdy 13% year-over-year increase. On the other hand, its net loss not according to generally accepted accounting principles (GAAP) deepened, coming in at $9.9 million ($0.15) against the year-ago deficit of $8.7 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
