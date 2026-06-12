Nava a Aktie
WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010
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12.06.2026 03:20:14
Why Navan Stock Jumped Today
Shares of Navan (NASDAQ: NAVN) rose on Thursday after the business travel and expense management leader announced impressive growth metrics. Image source: Getty Images.Navan's artificial intelligence (AI)-powered platform makes it easier for travelers to book flights, hotels, restaurants, and rental vehicles. It also helps employees submit expenses and get reimbursed faster.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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