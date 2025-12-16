Nava a Aktie
WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010
|
16.12.2025 17:16:18
Why Navan Stock Just Crashed
Navan (NASDAQ: NAVN) stock, which uses artificial intelligence to power software for "business travel, payments, and expense management," and which has been falling basically ever since its late-October IPO, took another tumble after reporting fiscal Q3 2026 earnings last night.As of 10:50 a.m. ET this morning, the stock is down 16.8%.
Nachrichten zu Navan Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
14.12.25
|Ausblick: Navan A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.11.25
|Erste Schätzungen: Navan A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Navan Inc Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Navan Inc Registered Shs -A-
|11,40
|-9,16%
