Nava a Aktie
WKN DE: A41MYP / ISIN: US6391931010
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27.03.2026 03:30:05
Why Navan Stock Soared Today
Shares of Navan (NASDAQ: NAVN) rocketed higher on Thursday after the artificial intelligence (AI)-driven business travel and expense platform announced impressive growth figures.Image source: Getty Images.Navan's revenue jumped 35% year over year to $178 million in its fiscal 2026 fourth quarter, which ended on Jan. 31. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Navan Inc Registered Shs -A-
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24.03.26
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10.03.26
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30.11.25
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Analysen zu Navan Inc Registered Shs -A-
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