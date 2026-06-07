Navitas Aktie
WKN DE: A0M77R / ISIN: AU000000NVT2
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07.06.2026 12:35:00
Why Navitas Semiconductor Stock Plummeted This Week
Navitas (NASDAQ: NVTS) stock saw a substantial valuation pullback this week, with it share price falling 7.6% across the stretch. Over the same period, the S&P 500 fell 2.6%, and the Nasdaq Composite declined by 4.7%. Navitas had actually been strongly in the green earlier in the week thanks to bullish momentum for semiconductor stocks and news that Nvidia was featuring its tech at a conference, but the stock saw a strong bearish reversal to close the week. The Bureau of Labor Statistics (BLS) published its jobs report for May on Friday, and the print helped spur a huge sell-off for growth stocks. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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