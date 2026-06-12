Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C5RC / ISIN: US63942X1063
|
12.06.2026 23:38:13
Why Navitas Semiconductor Stock Soared Today
Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) stock posted a day of strong gains in Friday's trading, rising 5.3% in the session. Meanwhile, the S&P 500 closed out the day up 0.5%, and the Nasdaq Composite was up 0.6%. The stock market enjoyed broadly positive momentum in today's session, and the recent SpaceX initial public offering (IPO) likely played a role in the bullish backdrop. Navitas stock is now up 227.5% across this year's trading. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs
|
24.02.26
|Ausblick: Navitas Semiconductor legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)