Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs Aktie

Navitas Semiconductor Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C5RC / ISIN: US63942X1063

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12.06.2026 23:38:13

Why Navitas Semiconductor Stock Soared Today

Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) stock posted a day of strong gains in Friday's trading, rising 5.3% in the session. Meanwhile, the S&P 500 closed out the day up 0.5%, and the Nasdaq Composite was up 0.6%. The stock market enjoyed broadly positive momentum in today's session, and the recent SpaceX initial public offering (IPO) likely played a role in the bullish backdrop. Navitas stock is now up 227.5% across this year's trading. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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