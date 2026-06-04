Netskop a Aktie
WKN DE: A41FLH / ISIN: US64119N6085
|
04.06.2026 22:26:36
Why Netskope Stock Crashed Today
AI-focused cybersecurity stock Netskope (NASDAQ: NTSK) tumbled to close down 19.1% Thursday despite beating on sales and earnings in its fiscal Q1 2027 earnings report last night.Analysts forecast Netskope to lose $0.07 per share, adjusted for one-time items, on $198.2 million in revenue. Netskope did lose money for the quarter, but only $0.06 per share, and sales came in at $201.6 million. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netskope Inc Registered Shs -A-
|
02.06.26
|Ausblick: Netskope A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: Netskope A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: Netskope A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26