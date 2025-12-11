Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie

Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 18:00:32

Why Newmont Stock Sizzled to a 52-Week High Today

Shares of Newmont (NYSE: NEM) were shining bright this morning, rising 4.7% higher as of 11:15 a.m. ET Thursday and hitting a 52-week high of $99.21 per share. Gold prices are firming up after the Federal Reserve cut interest rates, and at least two analysts believe Newmont stock could rise by more than 25% from here.Image source: Getty Images.The Federal Reserve cut interest rates on Wednesday for the third time in 2025, driving the price of gold higher. Interest rates and gold prices are generally inversely related. That's because when interest rates fall, safe-haven assets like gold become more attractive than bonds.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Shmehr Nachrichten

Analysen zu Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Shmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh 84,40 0,48% Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen