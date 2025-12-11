Newmont Corporation Registered Shs Chess Depositary Interests Repr 1 Sh Aktie
WKN DE: A3EWLY / ISIN: AU0000297962
|
11.12.2025 18:00:32
Why Newmont Stock Sizzled to a 52-Week High Today
Shares of Newmont (NYSE: NEM) were shining bright this morning, rising 4.7% higher as of 11:15 a.m. ET Thursday and hitting a 52-week high of $99.21 per share. Gold prices are firming up after the Federal Reserve cut interest rates, and at least two analysts believe Newmont stock could rise by more than 25% from here.Image source: Getty Images.The Federal Reserve cut interest rates on Wednesday for the third time in 2025, driving the price of gold higher. Interest rates and gold prices are generally inversely related. That's because when interest rates fall, safe-haven assets like gold become more attractive than bonds.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
