Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
30.11.2025 01:35:00
Why Novo Nordisk Stock Just Hit a 4-Year Low
The share price of Danish pharmaceutical giant Novo Nordisk (NYSE: NVO) hit a four-year low Monday, falling below $44 a share in early trading, a level the stock hasn't seen since July 2021.What's driving the drugmaker's share price fall?For several years now, Novo Nordisk has been a leader in the exploding market for GLP-1 drugs that can effectively treat type 2 diabetes and obesity. Sales of its two main drugs -- Ozempic for diabetes and Wegovy for weight loss -- made Novo Nordisk Europe's largest company by market capitalization, and a stock market darling. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
