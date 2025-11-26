Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
|
26.11.2025 21:58:58
Megadeals hit record as Wall Street’s animal spirits roar back
Global transactions of $10bn or more hit 63 as Trump deregulation and fading trade war risks spur M&A blitzWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
