:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
26.11.2025 20:28:35
UK could be hit by gas shortages in 2030s, energy system operator warns
Report raises questions over government’s energy strategy as North Sea production fallsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!