Occidental Petroleum Aktie
WKN: 851921 / ISIN: US6745991058
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17.04.2026 20:53:10
Why Occidental Petroleum Plunged Today
Shares of Occidental Petroleum (NYSE: OXY) fell on Thursday, down as much as 8.6% at one point this morning, before returning to a 5.8% decline as of 1:30 p.m. EDT.Oil prices had declined about 10% at that time, to roughly $82 per barrel -- the lowest price since early March, just after the war started.Oil prices fell after President Trump said that Iran had agreed to the broad outlines of a deal that would reopen the Strait of Hormuz, unlocking the roughly 20% of global oil supply that Iran has restricted since shortly after the beginning of the war.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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