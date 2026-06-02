ODDITY Tech Aktie
WKN DE: A3EQCL / ISIN: IL0011974909
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02.06.2026 20:11:20
Why Oddity Tech Stock Is Plummeting Today
Oddity Tech (NASDAQ: ODD) stock is getting hit with a big post-earnings sell-off in Tuesday's trading. The beauty industry software analytics company's share price was down 31.1% as of 2:10 p.m. ET. Oddity reported its first-quarter results before the market opened today, and performance for the period was mixed. In addition to a wider-than-expected loss in the period, management's commentary and forward guidance were not encouraging. The stock is now down 87% over the last year. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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