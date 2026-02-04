Oklo Aktie
WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098
|
04.02.2026 21:54:44
Why Oklo Stock Crashed Today
Oklo (NYSE: OKLO) stock tumbled 13% through 3:40 p.m. ET Wednesday after investment bank Goldman Sachs cut its price target on the nuclear stock by 14%, to $91 per share -- and maintained only a neutral rating on the shares. Image source: Getty Images.That's somewhat strange. After all, with Oklo currently trading near $68 a share, a move to $91 would imply a 34% profit over the next 12 months. You'd think the potential for that kind of profit would have Goldman Sachs standing firmly in the "buy" camp on Oklo.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Oklo
|
10.11.25
|Ausblick: Oklo legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Inside Oklo: the $20bn nuclear start-up still waiting to power up (Financial Times)
|
10.08.25
|Ausblick: Oklo zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Oklo
Aktien in diesem Artikel
|Oklo
|62,14
|-8,93%
