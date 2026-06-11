Oklo Aktie

Oklo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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11.06.2026 23:34:19

Why Oklo Stock Powered Higher Today

After ending trading sessions on Tuesday and Wednesday lower than where they had finished on the previous days, Oklo (NYSE: OKLO) stock jumped higher today and stayed there through the closing bell. Investors bid the nuclear energy stock higher after the company reported progress toward securing regulatory approval.Shares of Oklo closed at $57.85, climbing 7.1% from yesterday's close.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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