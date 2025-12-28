KE a Aktie

KE a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QBH4 / ISIN: KYG5223Y1089

28.12.2025 21:29:01

Why One Fund Made a $12.5 Million Bet on KE Holdings Despite a 12% One-Year Stock Slide

China-based Perseverance Asset Management International initiated a new position in KE Holdings Inc. (NYSE:BEKE), adding 659,849 shares with a transaction value of approximately $12.54 million, according to its November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Perseverance Asset Management International reported a new position in KE Holdings Inc. (NYSE:BEKE), acquiring 659,849 shares during the third quarter. The stake was valued at $12.54 million at quarter-end, including shares held both with sole and defined discretion. The fund's disclosure showed 23 total reportable positions and $840.49 million in U.S. equity assets under management as of September 30.Top five holdings after the filing:
