Why One Fund Made a $59 Million Bet on Semtech Stock as Shares Surge to Multi-Year Highs
San Francisco-based Think Investments initiated a new position in Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC), adding 820,400 shares for an estimated $58.6 million in the third quarter, according to a November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Think Investments LP disclosed a new position in Semtech Corporation, acquiring 820,400 shares valued at $58.6 million as of September 30. This addition brought the fund's total number of reportable positions to 20 for the quarter.The new position represents about 7.8% of Think Investments' 13F reportable AUM.
