ONEOK Aktie

WKN: 911060 / ISIN: US6826801036

24.02.2026 21:42:16

Why Oneok Fell Today

Shares of natural gas-focused midstream company Oneok (NYSE: OKE) fell on Tuesday, falling as much as 7% before recovering to a 4.9% decline as of 3:09 p.m. EDT.Oneok reported earnings last night, and while the company actually beat Wall Street's expectations for the fourth quarter, its 2026 guidance left investors wanting.In the fourth quarter, Oneok reported revenue of $9.07 billion and adjusted (non-GAAP) earnings per share of $1.55. While the adjusted EPS figure actually declined slightly in the year-ago quarter, the decline was partly due to adverse winter weather that caused plant delays. Both of those numbers beat analyst expectations. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
