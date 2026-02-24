ONEOK Aktie
WKN: 911060 / ISIN: US6826801036
|
24.02.2026 21:42:16
Why Oneok Fell Today
Shares of natural gas-focused midstream company Oneok (NYSE: OKE) fell on Tuesday, falling as much as 7% before recovering to a 4.9% decline as of 3:09 p.m. EDT.Oneok reported earnings last night, and while the company actually beat Wall Street's expectations for the fourth quarter, its 2026 guidance left investors wanting.In the fourth quarter, Oneok reported revenue of $9.07 billion and adjusted (non-GAAP) earnings per share of $1.55. While the adjusted EPS figure actually declined slightly in the year-ago quarter, the decline was partly due to adverse winter weather that caused plant delays. Both of those numbers beat analyst expectations. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ONEOK Inc (New)
|
24.02.26
|Dienstagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen S&P 500 am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Gewinne in New York: S&P 500 legt mittags zu (finanzen.at)
|
24.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
22.02.26
|Ausblick: ONEOK legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.02.26
|S&P 500-Papier ONEOK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ONEOK-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.02.26
|S&P 500-Wert ONEOK-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ONEOK-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
08.02.26
|Erste Schätzungen: ONEOK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)