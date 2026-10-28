OneSpaWorld Holdings Aktie
WKN DE: A2PGAS / ISIN: BSP736841136
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28.10.2026 21:47:36
Why OneSpaWorld Stock Is Up Today
Shares of OneSpaWorld (NASDAQ:OSW) spiked on Wednesday after the health and wellness center operator raised its dividend by 25%.
Image source: Getty Images.
OneSpaWorld's revenue rose 7% year over year to $276.5 million in the third quarter. The gains were fueled by newbuild-driven fleet expansion and higher guest spending.
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Aktien in diesem Artikel
|OneSpaWorld Holdings Limited Registered Shs
|30,10
|7,23%