Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|
24.11.2025 00:43:32
Why Opendoor Technologies Stock Plummeted This Week
Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) stock got hit with waves of sell-offs over the past week of trading. The company's share price ended the stretch down 16.9% from where it stood at the end of the previous week's market close. While there wasn't any major, business-specific news dragging the stock lower, the iBuyer real-estate specialist's share price moved lower as investors moved out of speculative investments. Despite the double-digit sell-off this week, Opendoor is still up 322% in 2025. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Opendoor Technologies Incmehr Nachrichten
|
07.11.25
|Opendoor Technologies-Aktie mit Abgaben: Umsatz bricht drastisch ein (finanzen.at)
|
05.11.25
|Ausblick: Opendoor Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25