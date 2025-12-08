Paramount Skydance Aktie
WKN DE: A412AL / ISIN: US69932A2042
|
09.12.2025 00:06:46
Why Paramount Skydance Stock Crushed it Today
On Monday, it was Paramount Skydance's (NASDAQ: PSKY) turn to play a role in a major Hollywood takeover saga. Investors cheered this, rewarding the company with a 9% boost in its stock price that day.That morning, Paramount Skydance announced it had submitted a bid to acquire fellow entertainment company Warner Bros Discovery. The all-cash offer boils down to $30 per Warner Bros discovery share, and it targets the entirety of the company rather than a large chunk of it. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Jetzt informieren!
Analysen zu Paramount Skydancemehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Paramount Skydance
|12,30
|-1,60%
