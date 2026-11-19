Peabody Energy Aktie
WKN: 675266 / ISIN: US7045491047
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19.11.2026 02:09:22
Why Peabody Energy Stock Slumped Today
Investors struggled to find the energy to be positive about Peabody Energy (NYSE:BTU) on Wednesday. An analyst tracking the storied coal company made a significant cut to his price target, which dampened sentiment toward the stock. Its shares closed the day nearly 1.5% lower.
That move came before the market open and was made by Freedom Broker's Vitaly Kononov. He now believes Peabody stock is destined for $22 per share, down considerably from his former level of $30.
Image source: Getty Images.
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