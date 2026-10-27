Pentair Aktie
WKN: 864596 / ISIN: US7096311052
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27.10.2026 16:56:09
Why Pentair Stock Popped This Morning
Pentair (NYSE:PNR) stock soared 12.2% through 11:30 a.m. ET after beating analyst forecasts for sales and earnings this morning.
Heading into the company's Q3 report, analysts expected Pentair to earn $1.08 per share (adjusted for one-time items) on sales of $965.3 million. Pentair actually earned $1.18 per share on $976 million in sales.
Image source: Getty Images.
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