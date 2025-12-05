Plug Power Aktie

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

05.12.2025 11:00:00

Why Plug Power Stock Popped This Week

After plunging more than 25% in November, Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock is showing some signs of ending 2025 on a positive note. In the first week of December, shares of the fuel cell specialist are rising higher thanks to two catalysts. According to data provided by S&P Global Market Intelligence, Plug Power stock has increased by 10.9% from the close of last Friday's market session to the end of trading on Thursday.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Plug Power Inc. 1,94 2,06% Plug Power Inc.

