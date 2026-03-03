International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
03.03.2026 20:31:10
Why Power Solutions International Plunged Today
Shares of Power Solution International (NASDAQ: PSIX) plunged 27.7% on Tuesday as of 2:19 p.m. EDT.Power Systems was down along with most AI and data center-related stocks, as fears over higher energy prices and interest rates triggered a broad market sell-off. However, Power Solutions also delivered its fourth-quarter earnings report last night.While headline figures beat expectations, concerns over gross margins and a lack of guidance specifics sent Power Solution's stock falling. But is this AI-adjacent stock a buy on the dip?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!