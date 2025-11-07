Progyny Aktie
WKN DE: A2PT5Q / ISIN: US74340E1038
|
07.11.2025 19:02:28
Why Progyny Stock Is Soaring Today
Shares of leading fertility and women's health benefits manager Progyny (NASDAQ: PGNY) are up 18% as of 11 a.m. ET on Friday, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Progyny reported third-quarter earnings Thursday afternoon and sailed past analysts' expectations, leading to today's soaring stock price.The company's all-important "selling season" in Q3 saw sales increase by 9%, while management expects its client count and covered lives to rise by 13% apiece once all new clients go live in 2026.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Progyny Inc Registered Shsmehr Analysen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel
|Progyny Inc Registered Shs
|22,37
|24,21%
