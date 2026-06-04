PVH Aktie
WKN DE: A1JHA5 / ISIN: US6936561009
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05.06.2026 01:37:09
Why PVH Stock Plunged Today
Shares of PVH Corp (NYSE: PVH) sank on Thursday after the fashion conglomerate warned of a downturn in one of its major international segments.Image source: Getty Images.The parent company of Calvin Klein and Tommy Hilfiger reported a 2% year-over-year rise in revenue to $2 billion in its fiscal first quarter, which ended on May 3. However, excluding the effects of foreign currency fluctuations, PVH's sales declined by 2%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu PVH Corp.
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02.06.26
|Ausblick: PVH stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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17.03.26
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Analysen zu PVH Corp.
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