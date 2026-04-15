Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
|
15.04.2026 18:15:06
Why Quantum Computing Stock Keeps Going Up
For the fourth day in a row, Quantum Computing (NASDAQ: QUBT) stock is flying.So are quantum computing stocks not actually named "quantum computing." IonQ (NYSE: IONQ), D-Wave (NYSE: QBTS), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) -- everywhere you look, quantum stocks are scoring double-digit gains today, with Quantum Computing in particular up 15.4% through noon ET Wednesday.You can thank Nvidia (NASDAQ: NVDA) for that.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Corp.
Analysen zu Quantum Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Going Public Media AG Nach Kapitalherabsetzung
|3,52
|-2,22%
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|9,40
|15,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.