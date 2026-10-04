Quantum Aktie
WKN: 924829 / ISIN: US7479062041
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04.10.2026 20:15:19
Why Quantum Computing Stock Xanadu Quantum Technologies Plummeted 56.2% in September
After announcing auspicious developments last month, Xanadu Quantum Technologies gave bulls plenty of reason to suggest it was a good time to click the buy button on the quantum computing stock. That was hardly the case, though. One specific -- and, frankly, unsurprising -- catalyst contributed to the decline in shares last month.
According to data provided by S&P Global Market Intelligence, Xanadu shares plunged 56.2% in September.
Image source: Getty Images.
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