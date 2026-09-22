Quest Holdings Aktie
WKN: 917973 / ISIN: GRS310313002
|
22.09.2026 17:37:47
Why Quest Diagnostics Holdings Stock Dropped Today
Medical testing giant Quest Diagnostics (NYSE: DGX) stock slipped 5.1% through 11:30 a.m. Tuesday, after the Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) disclosed Monday that they've been paying about 16% more for lab work than private insurers pay.
No longer.
Effective Jan. 1, 2027, CMS says it will cut reimbursement rates for lab costs by up to 15%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quest Diagnostics Inc.
Analysen zu Quest Diagnostics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Quest Diagnostics Inc.
|202,80
|-4,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht nach Rekord etwas fester in den Feierabend -- DAX letztlich stabil -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte etwas zu, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.