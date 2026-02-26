Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
26.02.2026 18:13:20
Why Redwire Corporation Stock Popped Today
Redwire Corporation (NYSE: RDW) stock, the space infrastructure company that has transformed itself into a military drones stock as well, soared 10.8% through 11:45 a.m. ET Thursday after reporting mixed earnings results for Q4 2025 last night. Analysts weren't optimistic about Redwire heading into the report, expecting a $0.18-per-share loss on sales of only $98.8 million. In fact, Redwire lost $0.58 per share -- three times as bad as feared. Redwire's sales exceeded expectations, however, coming in at a strong $108.8 million.And that seems to have been good enough for investors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
