Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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04.04.2026 00:27:27
Why Redwire Stock Crushed it This Week
Redwire (NYSE: RDW) was red-hot on the stock market over the past few business days. The company's involvement with a high-profile space exploration project, and new work for a major client in Europe put some real zip into its shares. They rose by 19% over the course of the week, according to data compiled by S&P Global Market Intelligence.In 2026, which is already promising to be a high-water mark for the space industry, Redwire is part of a major space mission currently underway. This is Artemis II, the spectacular ten-day National Aeronautics and Space Administration (NASA) mission that will culminate in a flyby around the Moon.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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