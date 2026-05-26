Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
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26.05.2026 17:49:41
Why Redwire Stock Is Soaring Today
Extending gains that first started taking shape in early May, shares of aerospace outfit Redwire (NYSE: RDW) are up again today. In fact, their 27.7% gain as of 11:50 a.m. ET Tuesday is one of their best single-day moves in months, pushing the stock to levels last seen in early 2025.Just don't look for a company-specific reason for today's big jump. You won't find it. Rather, RDW is riding a wave of euphoria surrounding a higher-profile name in the business that's lifting a bunch of space stocks.That name is SpaceX, of course. While everyone knew it was coming sooner than later, the company officially filed its S-1 form with the SEC last week, moving forward with its plans to go public. The market's been buzzing ever since. In fact, interest in SpaceX's IPO (initial public offering) has also generated interest in other names in and around the businesses. Redwire is one of these names.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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