Redwire Aktie
WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036
|
18.12.2025 17:52:11
Why Redwire Stock Looks Red Hot Today
Redwire Corporation (NYSE: RDW) stock, the space infrastructure company, rocketed 9.7% through 11:30 a.m. ET Thursday after announcing a contract win: an "eight-figure deal" to build two International Docking System Standard (IDSS) compliant docking systems for the flagship spacecraft of privately held The Exploration Company.Image source: Getty Images.Excellent question. Indeed, this is the first I've heard of them! Searching through the data vaults at S&P Global Market Intelligence, it seems TEC is a maker of "modular and reusable orbital vehicles" -- so spacecraft, rather than rockets per se.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Redwire Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Redwire öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Redwire mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)