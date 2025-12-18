Redwire Aktie

Redwire für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D013 / ISIN: US75776W1036

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.12.2025 17:52:11

Why Redwire Stock Looks Red Hot Today

Redwire Corporation (NYSE: RDW) stock, the space infrastructure company, rocketed 9.7% through 11:30 a.m. ET Thursday after announcing a contract win: an "eight-figure deal" to build two International Docking System Standard (IDSS) compliant docking systems for the flagship spacecraft of privately held The Exploration Company.Image source: Getty Images.Excellent question. Indeed, this is the first I've heard of them! Searching through the data vaults at S&P Global Market Intelligence, it seems TEC is a maker of "modular and reusable orbital vehicles" -- so spacecraft, rather than rockets per se.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Redwire Corp Registered Shsmehr Nachrichten