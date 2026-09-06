Rezolve Ai Aktie
WKN DE: A40GZT / ISIN: GB00BQH8G337
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06.09.2026 13:00:00
Why Rezolve AI Stock Plummeted This Week
Rezolve AI (NASDAQ: RZLV) stock got hit hard this week after the company published results for the first half of the year that fell short of the market's expectations. The company's share price sank 25.6% across the stretch, with the sell-off coming on the heels of big gains the previous week following an announcement that its technologies were being integrated into Alphabet's Google Cloud infrastructure.Rezolve's first-half report arrived on Tuesday and erased the gains that it had registered following the Google Cloud news. The company's share price is now down roughly 14% year to date. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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