Rezolve Ai Aktie

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WKN DE: A40GZT / ISIN: GB00BQH8G337

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25.08.2026 21:56:26

Why Rezolve AI Stock Rocketed Higher Today

Shares of Rezolve AI (NASDAQ: RZLV) soared on Tuesday after the artificial intelligence (AI)-powered commerce and customer engagement specialist announced that Alphabet's Google chose its distributed database technology for use in its fast-growing cloud computing operations. Image source: Getty Images.The search titan is deploying Rezolve AI's tech within its Google Cloud infrastructure platform. It's designed to ensure the accuracy, completeness, and availability of Google's blockchain data sets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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