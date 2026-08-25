Rezolve Ai Aktie
WKN DE: A40GZT / ISIN: GB00BQH8G337
|
25.08.2026 21:56:26
Why Rezolve AI Stock Rocketed Higher Today
Shares of Rezolve AI (NASDAQ: RZLV) soared on Tuesday after the artificial intelligence (AI)-powered commerce and customer engagement specialist announced that Alphabet's Google chose its distributed database technology for use in its fast-growing cloud computing operations. Image source: Getty Images.The search titan is deploying Rezolve AI's tech within its Google Cloud infrastructure platform. It's designed to ensure the accuracy, completeness, and availability of Google's blockchain data sets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rezolve Ai Limited Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Rezolve Ai Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rezolve Ai Limited Registered Shs
|2,42
|-3,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: ATX freundlich -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.