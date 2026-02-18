Riot Platforms Aktie
WKN DE: A2H51D / ISIN: US7672921050
|
19.02.2026 00:53:37
Why Riot Platforms Stock Zoomed Higher Today
Why Riot Platforms Stock Zoomed Higher Today

Riot Platforms (NASDAQ: RIOT) stock closed Wednesday almost 6% higher in value, and, somewhat atypically, this wasn't due to the price movement of its favored asset, Bitcoin. Rather, investors were encouraged by the latest action of a high-profile shareholder in the crypto mining company. Before market open, that shareholder -- activist investor Starboard Value -- sent a missive to Riot's CEO, Jason Les, and its chairman of the board of directors, Benjamin Yi. With it, Starboard clearly intended to inspire the company's leaders to pursue its transformation strategy more assiduously.
|
29.10.25
|Ausblick: Riot Platforms präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.