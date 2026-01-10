Rocket Companies Aktie
WKN DE: A2P9R6 / ISIN: US77311W1018
10.01.2026 01:36:41
Why Rocket Companies Stock Skyrocketed Today
Rocket Companies (NYSE: RKT) investors had quite a Friday to remember, as the mortgage specialist's shares leaped nearly 10% higher in price across that trading session. This was a top-down bounce, inspired by a proposed initiative at the highest levels of the U.S. federal government. No less a political figure than President Trump was behind the rally in Rocket and other real estate-adjacent stocks. Late afternoon Thursday, the President said he was pushing to directly boost the mortgage market. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
