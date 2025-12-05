Rubrik Aktie
WKN DE: A40A36 / ISIN: US7811541090
|
06.12.2025 00:36:07
Why Rubrik Stock Surged Today
Shares of Rubrik (NYSE: RBRK) rocketed 22% higher on Friday after the data security specialist delivered impressive growth metrics. Image source: Getty Images.Rubrik's revenue rose 48% year over year to $350 million in the third quarter. The company's subscription annual recurring revenue (ARR) leaped 34% to $1.35 billion, as the number of customers with ARR of $100,000 or more increased 27%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
|Rubrik
|74,50
|24,17%
